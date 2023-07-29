بعد مراسم عاشوراء.. انتهاء حالة الانذار "ج" وعودة القطعات الى وضعها الطبيعي

شفق نيوز/ كشف مصدر امني، اليوم السبت عن انتهاء حالة الإنذار القصوى (ج) للقوات الامنية بعد "نجاح الخطة الخاصة بزيارة العاشر من محرم.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "القطعات عادت إلى وضعها الطبيعي، وستعود إلى الانذار خلال مراسم زيارة الاربعينية".

وكانت دائرة صحة كربلاء أكدت، اليوم السبت، نجاح خطتها الصحية لزيارة العاشر من محرم، مشيرة الى تسجيل تدافع وصفته بـ"البسيط" أثناء "ركضة طويريج"، دون وقوع ضحايا.

بدوره أعلن رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة العاشر من محرم الحرام، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، نجاح الخطة الخاصة بهذه المناسبة.