بعد محاولة انتحار فاشلة.. اعتقال منفذ "المجزرة العائلية" في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأربعاء، بأن القوات الأمنية عثرت على الزوج الذي قام بقتل زوجته ووالدها وشقيقها، مصاباً بعد محاولة انتحار فاشلة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم القبض على الزوج في جانب الرصافة والعثور عليه مصاباً بعد ما حاول الانتحار عقب تنفيذ جريمته".

وأضاف "حالياً حالته الصحية مستقرة وتم التحفظ عليه من قبل القوة المسؤولة عن الحادث".

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، في وقت سابق اليوم، بأن مشاجرة بين زوج وزوجته انتهت بـ"مجزرة" راح ضحيتها ثلاثة أشخاص.

وأوضح المصدر، أن "المشاجرة بدأت بين الزوج والزوجة داخل منزلهما في منطقة السيدية جنوبي بغداد، وتطورت ليقوم الزوج بقتل زوجته ومغادرة المنزل متوجهاً إلى منزل أهلها".

وبين أن "الزوج اقتحم منزل عمه، والد زوجته، في حي القاهرة ضمن جانب الرصافة، وتشاجر مع من فيه ثم قام بقتل عمه وشقيق لزوجته أيضاً، ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأضاف المصدر أن "قوتين أمنيتين توجهتا إلى منزليّ الضحايا ونقلت الجثث إلى دائرة الطب العدلي، وفتحت تحقيقاً بالحادث"، مشيراً إلى أن "معلومات أولية غير مؤكدة أفادت بأن الزوج انتحر في مكان قريب من الحادث".