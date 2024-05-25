بعد محاولة الفرار.. القبض على متهم ارتكب جريمة قتل وسط بغداد

شفق نيوز/ اعلنت قيادة عمليات بغداد يوم السبت، القبض على متهم ارتكب جريمة قتل وسط بغداد.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه بعد ورود معلومات دقيقة تفيد بوجود حادثة قتل في منطقة العلاوي/شارع 4، تم على الفور تشكيل فريق عمل والتوجه للمكان المحدد وتبين قيام أحد المتهمين بقتل احد الاشخاص عمداً بإطلاق ناري، ليرديه قتيلاً.

وأضاف أنه تم فرض طوق امني وبعد التحقيق الأولي تم كشف هوية الجاني وإلقاء القبض عليه بوقت قياسي بعد ان لاذ بالفرار، وضبط سلاح الجريمة "مسدس" بحوزته وتسليمه الى مركز شرطة الجعيفر لإكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وفي غضون ذلك؛ ابلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن مشاجرة بين عدد من الأشخاص تطورت الى استخدام السلاح الخفيف مسدس وبندقية ضمن حي الشهداء في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وأضاف ان المشاجرة أسفرت عن اصابة 3 اشخاص بجروح لاتخلو من الخطورة، مشيرا إلى أن قوة امنية ضربت طوقا على موقع المشاجرة للبحث عن المتسببين.