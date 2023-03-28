بعد محاصرته والاشتباك معه.. قوة أمنية تطيح بتاجر مخدرات في ذي قار

شفق نيوز/ تمكنت قوة أمنية يوم الثلاثاء، من اعتقال تاجر مخدرات بعد اشتباكات استمرت عدة ساعات في محافظة ذي قار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن قوة أمنية قامت باعتقال تاجر مخدرات بقضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار بعد محاصرته داخل منزله والدخول باشتباك مسلح مع الأجهزة الامنية.

وأضاف المصدر؛ أن محاصرة تاجر المخدرات استمرت لعدة ساعات، هدد خلالها بالانتحار إذا حاولت القوات الامنية التقرب واعتقاله، لكنه تم اعتقاله بالاخير دون أي أضرار بشرية تذكر.