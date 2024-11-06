بعد محاصرته.. انتحار المتهم الرئيسي بقتل ضابط عملية "نهروان بغداد"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأربعاء، بانتحار المتهم الرئيسي بقتل ضابط في الشرطة الاتحادية خلال مداهمة لاعتقال تاجر مخدرات مساء يوم أمس جنوب شرقي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية حاصرت مكان تواجد المتهم الرئيسي بقتل المقدم في الشرطة الاتحادية مساء يوم أمس الثلاثاء عند محاولة اعتقاله، وبعد إحكام السيطرة على المكان أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من سلاحه الخاص".

وأشار إلى أن "العملية تمت بإشراف قائد الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية".

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "قوة أمنية ألقت القبض على متهم بقتل الضابط برتبة مقدم في الشرطة الاتحادية"، مبيناً أن "المتهم اعترف صراحة بإطلاق النار من سلاح نوع كلاشنكوف باتجاه مفارز الشرطة الاتحادية".

وأشار المصدر إلى "تسليم المتهم إلى مكافحة إجرام النهروان"، موضحاً أن "الملقى القبض عليه ليس المتهم الرئيسي، بل كان مشتركاً مع المتهم الرئيسي".

وأفاد مصدر أمني في بغداد، مساء أمس الثلاثاء، بمقتل آمر فوج في الشرطة الاتحادية خلال اشتباك مسلح مع مطلوب للقضاء في منطقة النهروان جنوب شرقي العاصمة.