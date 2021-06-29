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بعد محاصرته .. انتحاري يفجر نفسه جنوب سامراء

Category: أمـن

Date: 2021-06-29T21:37:04+0000
بعد محاصرته .. انتحاري يفجر نفسه جنوب سامراء

شفق نيوز/ قام اللواء 41 بالحشد الشعبي بمحاصرة مضافة لتنظيم داعش، واشتبك مع انتحاري فيها قبل ان يفجر نفسه جنوب مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان صادر عن الحشد اليوم الأربعاء، بأنه جاء ذلك بعد ورود معلومات استخبارية الى اللواء 41 بالحشد الشعبي، حيث قامت قوة من اللواء بمحاصرة المضافة بين منطقتي تل بتار والعجيلية والاشتباك مع أحد عناصر "داعش" الإرهابي الذي كان يرتدي حزاما ناسفا قبل أن يقوم بتفجير نفسه بعد الاشتباك معه.

وتحظى مدينة سامراء بقدسية لدى المسلمين الشيعة الإمامية كونها تضم مرقد إماميهما العاشر والحادي عشر، وهما علي الهادي والحسن العسكري.

وكان مرقد الامامين في سامراء تعرض لتفجير في 22 شباط/فبراير 2006 اطلق شرارة اعمال عنف طائفية أودت بحياة عشرات الالاف من العراقيين.

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