بعد مجزرة ديالى .. الكاظمي يوجه بالالتزام بأعلى درجات التأهب وتنفيذ عمليات "كبرى"

شفق نيوز/ وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يوم الجمعة، بفتح تحقيق عاجل بالهجوم الذي شنه تنظيم داعش على سرية للجيش العراقي في محافظة ديالى، وكذلك الألتزام بأعلى درجات التأهب، وتنفيذ عمليات "كبرى" للتصدي إلى التنظيم المتشدد.

وقال اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبد الله المتحدث العسكري باسم الكاظمي في بيان اليوم، إن "القائد العام للقوات المسلحة وجّه بإجراء تحقيق عاجل بالحادث الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد (11) مقاتلاً بينهم ضابط من السرية الأولى في لواء المشاة الثاني بالفرقة الأولى بالجيش العراقي في منطقة أم الكرامي بناحية العظيم في محافظة ديالى".

وأردف بالقول إن الكاظمي "أمر على الالتزام بأعلى درجات التأهب لدحر خطط الجماعات الإرهابية، وتنفيذ عمليات كبيرة في المناطق التي يستخدمها أعضاء تنظيم داعش الإرهابي، وسرعة التحرك لإنزال القصاص العادل بحق الإرهابيين الذين أقدموا على هذا العمل الجبان وملاحقتهم أينما كانوا".