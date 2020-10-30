بعد مجزرة دموية.. القوات العراقية تلاحق داعش في "الخيلانية"

شفق نيوز/ شرعت قوة من قيادة عمليات ديالى، بعملية أمنية لـ"حرمان" التنظيمات الإرهابية من موطئ قدم في محيط قضاء المقدادية.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قيادة عمليات ديالى تشرع، بواجب تفتيش وتطهير قرية الخيلانية في قضاء المقدادية شاركت بها قطعات الفرقة الخامسة وشرطة ديالى والحشد الشعبي".

وأضاف البيان انه "تم العثور على وكرين داخل أنفاق وباشر الجهد الهندسي بفتح الطرق وتجريف النباتات الطبيعية والقصب".

وأوضح البيان أن العملية "تهدف الى حرمان عناصر عصابات داعش الإرهابية من إيجاد اي موطئ قدم في محيط قضاء المقدادية وملاحقة العناصر الارهابية المجرمة".

وقُتل خمسة من أفراد قبيلة عراقية واحدة، بينهم شيخ القبيلة، على يد تنظيم داعش في المقدادية. وتباينت الأنباء بشأن تفاصيل الحادث، لكن الثابت هو أن داعش اختطف شخصا من قبيلة بني كعب الكبيرة في المحافظة، وفخخ جثته، ثم أدى انفجار الجثة إلى مقتل أربعة آخرين من عائلة المختطف.

والقتلى هم الشيخ فضالة الكعبي، الرجل النافذ في منطقته واشترك بقتال التنظيم، واثنان من أبنائه، وابن عم لهم، وشخص خامس تباينت المصادر بشأن هويته.

لكن المصادر اتفقت على أن الشيخ وقبيلته نافذون جدا في المحافظة، وقد اشتركوا في مقاتلة تنظيم داعش حينما كان يسيطر على أجزاء منها، ورجحوا أن تكون العملية انتقاما من قبل التنظيم.







