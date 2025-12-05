بعد متابعة لثلاثة أشهر.. القبض على متهم بخطف فتاة في ديالى

شفق نيوز- ديالى

أعلنت قيادة شرطة ديالى، يوم الجمعة، عن إلقاء القبض على متهم بخطف فتاة في بعقوبة مركز المحافظة بعد متابعة وملاحقة استمرت لثلاثة أشهر.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها تلقت بلاغاً في 12 أيلول/ سبتمبر الماضي عن اختفاء فتاة من إحدى مناطق قضاء بعقوبة وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل متخصص من ضباط مكافحة إجرام ديالى/ شعبة مكافحة الخطف، لمتابعة تفاصيل الحادثة وكشف ملابساتها.

وبينت أن الفريق باشر مهامه بمتابعة دقيقة ومستمرة لكل ما يرتبط بالقضية، وتمكن من تشخيص أحد المتهمين الذي كان يتنقل بين المحافظات الشمالية والعاصمة بغداد في محاولة للإفلات من الملاحقة.

وأكدت أنها نصبت كميناً محكماً يوم أمس الخميس على الطريق الرابط بين بغداد وديالى، حيث جرى استدراج المتهم والقبض عليه أثناء عودته من محافظة أربيل.

وأشارت القيادة إلى أنه بعد مواجهة المتهم بالأدلة اعترف بخطف الفتاة، وعلى الفور انتقلت القوة إلى مكان احتجازها وتم تحريرها وإعادتها سالمة إلى ذويها.

وتم عرض القضية على قاضي التحقيق المختص، الذي أصدر قرار توقيف المتهم وفق أحكام المادة 422 من قانون العقوبات العراقي.