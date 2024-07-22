بعد متابعة لأشهر.. الأمن العراقي يطيح بـ21 إرهابياً بينهم قادة بارزون

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الإثنين، القبض على 21 إرهابياً بينهم قادة بارزون في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بجهودٍ استخبارية ومتابعة ميدانية استمرّت لأشهر، وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت خلية مكافحة الإرهاب في جهازنا بالإشتراك مع المديرية العامة لعمليات جهاز أسايش إقليم كوردستان بعملية نوعية من مداهمة أوكارٍ لعناصر عصابات داعش الإرهابي مما أدى إلى إلقاء القبض على 21 متهماً بالإرهاب في محافظة السليمانية صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، من بينهم قياديين في تنظيم داعش الإرهابي، أحدهم شغل منصب المسؤول الأمني لما كان يسمى (ولاية الفلوجة)، والآخر عمل بصفة المساعد الإداري لما يسمى (ولاية دجلة)".

وتابع البيان، "بعد إجراء التحقيقات معهم اعترفوا صراحة بانتمائهم إلى عصابات داعش وتنفيذهم عمليات إرهابية عدة ضد القوات الأمنية".