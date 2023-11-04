"بعد متابعة أسبوعين".. الأمن العراقي يطيح بمزور اختلس أكثر من 7 مليارات دينار

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم السبت، عن تنفيذ عملية "نوعية" أطاحت بمزور اختلس أكثر من 7 مليارات دينار في كركوك.

وقال في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه "في واحدة من العمليات النوعية تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك من الإطاحة بأحد كبار المزورين في المحافظة بعدما قام بعمليات تزوير واختلاس بلغت أكثر من (7) مليارات دينار".

المتهم المذكور قام بتزوير العديد من الأختام والسندات والكتب الرسمية بالتنسيق مع موظفٍ في المصرف العقاري وأحد المحامين، إذ تمكن من تزوير قرارات قضائية وسندات صادرة من التسجيل العقاري وإرسالها إلى خارج العراق لسحب الأرصدة والأموال، فضلاً عن تزويره أختام وتواقيع مجموعة من القضاة والقادة في الشرطة المحلية والمحاسبين والكثير من الوثائق والكتب الرسمية المهمة.

وبين، أن "عملية إلقاء القبض جاءت وفقاً لمذكرة قبض قضائية بعد أن قامت مفارزنا بعملية متابعة ومراقبة للمتهم استمرت لأسبوعين إثنين أعقبهما نصب كمين محكم أطاح به متلبساً، وقد جرى تقديمه إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.