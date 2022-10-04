بعد ليلة متوترة.. وفد عسكري رفيع يصل ذي قار

شفق نيوز/ وصل رئيس أركان الجيش العراقي ونائب العمليات المشتركة، صباح الثلاثاء، الى محافظة ذي قار للاطلاع على الوضع الامني.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن الوفد تضمن أيضاً قائد القوات البرية وقائد قوات الشرطة الاتحادية.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت قيادة عمليات سومر، عن اعتقالها، وبالجرم المشهود، "مثيري شغب" "حرفوا" مسار تظاهرات سلمية وحاولوا إضرام النار في مبنى المحافظة، فيما بينت أنها مستمرة بفرض القانون بحق من يحاولون "زعزعة" الاستقرار الأمني في المحافظة.

وأكدت خلية الإعلام الأمني، فجر اليوم الثلاثاء، إقدام عناصر مندسة على حرق كرفانات تابعة لمبنى ديوان محافظة ذي قار، فيما وجهت دعوة إلى متظاهري الناصرية.

وأضرم محتجون، مساء أمس الاثنين، النار في مدخل ديوان محافظة ذي قار عبر رمي قنابل المولوتوف، وذلك بعد اشتباكات ومناوشات مع قوات الأمن العراقية بـ"الحجارة".

وفي وقت سابق من اليوم ذاته، أفاد قائد أمني رفيع في قيادة شرطة ذي قار، بأن قوات الأمن تواجه "ثلة منحرفة" قوامها 100 ملثم، يعتزمون اقتحام مبنى ديوان المحافظة لغرض إحراقه.