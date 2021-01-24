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بعد ليلةٍ داميةٍ في صلاح الدين .. صد هجومين جديدين لداعش بمحافظتين

Category: أمـن

Date: 2021-01-24T04:19:32+0000
بعد ليلةٍ داميةٍ في صلاح الدين .. صد هجومين جديدين لداعش بمحافظتين

شفق نيوز/ افادت مصادر أمنية بإحباط هجومين جديدين لداعش شنهما ليل السبت على الأحد في محافظتي نينوى وصلاح الدين.

وقالت المصادر اليوم، ان مقاتلي اللواءين 25، و44 في الحشد الشعبي تصدوا لهجوم بأربع عجلات لداعش في جزيرة الحضر وإجبارها على التراجع، من دون معرفة حجم الخسائر من الطرفين.

وفي السياق ووفقاً للمصادر ذاتها فإن عناصر يُعتقد إنتماؤهم الى التنظيم المتشدد هاجموا منزل ضابط برتبة عقيد في القوات الامنية في ناحية الصينية غرب قضاء بيجي شمالي محافظة صلاح الدين ليدور اشتباك بين الجانبين، مشيرين الى اصابة نجل الضابط اثناء الاشتباك بينما لاذ المهاجمون بالفرار.

وكان عناصر تنظيم داعش قد هاجموا في وقت متأخر من ليلة أمس قوات الحشد الشعبي في قاطع العيث في ناحية حمرين التابعة لقضاء الدور شرقي صلاح الدين ممّا اسفر عن سقوط 11 ضحيةً، و10 جرحى من الحشد بينهم آمر الفوج الثالث أبو علياء الحسناوي التابع للواء 22 في الحشد.

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