بعد كربلاء.. إطلاق النار على مفارز رفع التجاوزات في خانقين

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ديالى بتعرض مفارز البلديات لاطلاق نار، يوم الأربعاء، خلال حملة رفع التجاوزات في اطراف خانقين (105 كم شمال شرق بعقوبة).

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "شخصا اطلق النار على كوادر بلديات خانقين خلال حملتها لرفع التجاوزات في منطقة اركوازي على طريق خانقين – المنذرية".

واضاف المصدر ان "الحادث لم يسفر عن اصابات او خسائر بشرية، فيما اقامت بلدية خانقين دعوى قضائية ضد منفذ الهجوم لاعتقاله من قبل الاجهزة الامنية واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

وقتل مدير بلديات كربلاء عبير الخفاجي امس الثلاثاء باطلاق نار خلال اشرافه على حملة لرفع التجاوزات في اطراف مدينة كربلاء.

ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باطلاق حملات لازالة التجاوزات على الاملاك العامة الحكومية في عموم المحافظات.