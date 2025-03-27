بعد أكثر من سنتين .. اعادة عوائل مهجرة بسبب النزاعات العشائرية بالبصرة

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة شمالي محافظة البصرة، يوم الخميس، بإعادة العوائل المهجرة بسبب النزاعات العشائرية بمنطقة "أم الشويج" في قضاء المدينة إلى ديارها بعد مضي أكثر من سنتين على تهجيرها خارج القضاء.

وقال قائد شرطة شمال البصرة اللواء علي مشاري لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية كبيرة من المديرية تمكنت من إعادة العوائل التي قضى على تهجيرها أكثر من سنتين و نصف السنة إلى منازلها في أم الشويج".

وتابع، القول إن "القوات الأمنية مستمرة بفرض الأمن في مناطق شمال البصرة، و تتعامل مع الجميع وفق القانون ولا قوة تعلو عليه في سبيل حماية المواطنين و تسيير أمور حياتهم".

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.

وقد لا تفضي التسوية العشائرية الى التوصل لحل خاصة في حوادث القتل مما يدفع المتخاصمين للجوء الى حمل السلام والاشتباك فيما بينهم وقد تستمر العداوة والمطالبة بأخذ الثأر لسنوات ترافقها تجدد الاشتباكات بين الحين والآخر اضافة الى التهجير من أماكن السكن ومحال العمل.