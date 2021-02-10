بعد كتابة عبارة "مطلوب دم" على جدرانه .. هجوم على منزل ناشط جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، بتعرض منزل ناشط مدني إلى هجوم مسلح وسط مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين يستقلون عجلة نوع "بيك آب" ترجلوا منها أمام منزل الناشط المدني "إحسان الهلالي" بمنطقة حي الشهداء وسط مدينة الناصرية وكتبوا عبارة "مطلوب دم" على جدران المنزل".

وأضاف "بعدها فتح المجهولون نيران أسلحتهم والتي هي من نوع (بي كي سي) صوب المنزل"، مشيرا إلى أنه " بعد الهجوم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة"، من دون الخوض بمزيد من التفاصيل.

وعبارة "مطلوب دم" يستخدمها أصحاب النزعات العشائرية في مناطق وسط وجنوب العراق وانها تدلُّ على أن المبنى الذي تُكتب عليه بأنه "لا يباع ولا يُشترى" إلى ان يتم تسوية الخلافات بين الطرفين المتنازعين.

ولكن في الآونة الأخيرة وعلى مايبدو قد استعانت الجهات المناوئة للاحتجاجات في العراق على استخدام تلك العبارة لمطاردة وتسقيط الناشطين بعد أن تكرر استخدامها في المحافظات الجنوبية، وإنه إذا ما المّ بأولئك الناشطين حدث فهو بسبب الخلافات العشائرية.

وسقط قرابة 600 قتيل وآلاف من الجرحى في أعمال عنف رافقت الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة في العراق منذ تشرين الأول أكتوبر العام 2019.