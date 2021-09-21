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بعد قيام "عشيرة الدبات" بحفر مواضع.. القوات الامنية تفرض طوقا شمالي ذي قار

Category: أمـن

Date: 2021-09-21T11:31:13+0000
بعد قيام "عشيرة الدبات" بحفر مواضع.. القوات الامنية تفرض طوقا شمالي ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بأن قوة عسكرية فرضت طوقا أمنيا على منطقة البدعة شمالي القضاء.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "القوات الأمنية تلقت بلاغا استخباريا يفيد بقيام أفراد من عشيرة الدبات بالمباشرة بحفر مواضع عسكرية استعدادا لجولة جديدة من النزاع مع عشيرة ال بايش الهلاليين"، لافتا إلى أن "الأجهزة الأمنية على الفور توجهت إلى الأفراد الذين يقومون بحفر هذه المواضع، إلا أنها تعرضت لإطلاق نار من قبل أفراد من عشيرة الدبات".

وبين المصدر، أن "القوة الأمنية ردت بالمثل على المهاجمين الذين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأضاف المصدر، أن "الأجهزة الأمنية طلبت تعزيزا عسكريا من قيادة عمليات سومر تمهيدا لعملية اقتحام منطقة الهجوم"، لافتا إلى أن "طوقا عسكريا فرض على منطقة البدعة شمالي الشطرة بشكل عام وتشديد إجراءات الدخول والخروج من منطقة الهجوم".

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