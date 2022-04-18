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بعد أقل من 24 ساعة.. اعتقال سارقي منزل ضابط الغزالية

Category: أمـن

Date: 2022-04-18T13:51:52+0000
بعد أقل من 24 ساعة.. اعتقال سارقي منزل ضابط الغزالية

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، باعتقال متهمين اثنين قاما بعملية سطو مسلح على منزل ضابط أمس الاحد وسرقا مبلغا ماليا ومخشلات ذهبية غربي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إنه "بعد متابعة ومراجعة كاميرات المراقبة ونصب كمين محكم، تمكنت قوة من مكافحة اجرام الغزالية من القبض على شخصين اثنين متهمين بعملية سطو مسلح على منزل ضابط برتبة مقدم ضمن منطقة الغزالية، غربي بغداد".

وأضاف المصدر أن "المتهمين اعترفا صراحة بتنفيذ عملية السطو وسرقة مبلغ مالي كبير ومخشلات ذهبية".

وكان مصدر أمني أفاد، مساء أمس الأحد، بسرقة أكثر من 100 ألف دولار ومخشلات ذهبية تصل الى نحو كيلو غرام، إثر سطو مسلح على منزل ضابط برتبة مقدم ضمن منطقة الغزالية غربي العاصمة بغداد في وقت كان المنزل خالياً من ساكنيه".

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