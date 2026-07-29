بعد قصف مقار الحشد.. أبو فدك يرفض تسليم "سلاح المقاومة" (فيديو)

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي، عبد العزيز المحمداوي (أبو فدك)، يوم الأربعاء، على عدم تسليم سلاح المقاومة للدولة، وبشكل قاطع.

وظهر المحمداوي في مقطع فيديو، ورد على أحد المواطنين الذي سأله عن تسليم السلاح للدولة: منو ياخذ السلاح.. يا زلمة ياخذ السلاح.

وجاء حديث المحمداوي، بعد تعرض مقار الحشد الشعبي لضربة أميركية – سعودية، فجر الأربعاء.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، أن مقاتلات أميركية وسعودية نفذت ضربات دقيقة على مواقع للأسلحة والإمدادات اللوجستية في مناطق عدة من شرقي العراق، قالت إنها تابعة لفصائل مرتبطة بإيران ومسؤولة عن تلك الهجمات.

وكانت هيئة الحشد الشعبي العراقية، قد أعلنت الأربعاء، مقتل ما لا يقل عن 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين، في حصيلة وصفتها بـ"غير النهائية" للضربات الأميركية السعودية المشتركة التي استهدفت مقرات رسمية تابعة لها في عدد من المحافظات العراقية.

كما يتزامن مع بيانات صدرت عن "المقاومة العراقية"، والتي أكدت فيها على عدم تسليم السلاح للدولة، ضمن عملية حصر السلاح التي بدأت بها الحكومة العراقية.

وأيضا هددت المقاومة بالرد على الضربات الأميركية السعودية، بعد إنتهاء زيارة الأربعين في كربلاء الأسبوع المقبل.

وسبق لرئيس الحكومة علي الزيدي، وأن بدأ بعملية حصر السلاح بيد الدولة، وأكد على أن شهر أيلول المقبل سيشهد إنتهاء دور المقاومة والسلاح خارج الدولة، لانه موعد انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق بشكل كامل.

وقد تطرق الزيدي لهذا الأمر أيضا خلال لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وقد حظيت خطوته بحصر السلاح بإشادة من دول المنطقة، وخاصة الخليج والأردن، حيث أعلنا ذلك ببيان عربي مشترك.