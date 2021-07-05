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بعد قصف "عين الأسد".. الجيش العراقي يلاحق شاحنة تقل مسلحين

Category: أمـن

Date: 2021-07-05T14:05:16+0000
بعد قصف "عين الأسد".. الجيش العراقي يلاحق شاحنة تقل مسلحين

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني مسؤول بقيادة عمليات الأنبار، يوم الاثنين، بأن قوات الجيش العراقي، تتبع أثر شاحنة تقل مسلحين، يرجح أنهم من نفذوا القصف على قاعدة عين الأسد الجوية غربي المحافظة.

وفي وقت سابق من اليوم، استهدفت ثلاثة صواريخ نوع (كاتيوشا) قاعدة عين الأسد الجوية غربي الأنبار، وفق مصدر أمني أبلغ وكالة شفق نيوز.

من جانبه أكد التحالف الدولي بقيادة واشنطن، أن التقرير الأولي يظهر أن القاعدة تعرضت عند الساعة 2:45 مساءً بالتوقيت المحلي لثلاثة صواريخ، سقطت على محيط القاعدة، دون إصابات تذكر.

وعلى إثر ذلك، ذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوات الجيش تتبع شاحنة نوع (بيك أب) تقل ثلاثة مسلحين، أكد شهود عيان وجودهم داخل ساحة فارغة لوقوف الشاحنات خلال عملية القصف في مفرق ناحية كبيسة بقضاء هيت غربي الأنبار".

وأضاف أن "المعلومات الأولية تؤكد عدم تسجيل أضرار مادية بالجزء العراقي من القاعدة، وهي عبارة عن مكان مبيت الجنود، دون أي خسائر بالأرواح".

يذكر أن قاعدة عين الأسد الجوية التي تضم جنودا أمريكيين في محافظة الأنبار غربي العراق، تعرضت، في الثامن من نيسان الماضي، لهجوم بـ24 صاروخاً.

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