بعد قصف أربيل .. السفارة الأمريكية في بغداد تشغل منظومة "C-RAM" الدفاعية

شفق نيوز/ سُمعت صافرات الإنذار تنطلق من السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة بغداد بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وأبلغ مصدر أمني مسؤول وكالة شفق نيوز، بأن السفارة فعّلت منظومة C-RAM الدفاعية للتصدي إلى أي هجمات صاروخية محتملة بعد استهداف مطار أربيل الدولي.

وأشار إلى أن أصوات الانفجارات التي سمعها السكان في الأحياء القريبة من مبنى السفارة ناجمة عن إطلاق رشقات كثيرة من المنظومة.

وC-RAM منظومة أمريكية تُستخدم في الدفاع عن مناطق ذات اهمية بالغة من انواع القنابل و الصواريخ و حتى قنابر الهاون عبر تفجيرها بالجو باستخدام رشاش دوار سداسي السبطانة نوع M-61 فولكان عيار 20 ملم قادر على إطلاق 4500 اطلاقة بالدقيقة الواحدة لمدى فعال يبلغ 3500 متر.

وتعرضت مدينة أربيل مساء أمس الأول الأثنين 15 من شهر شباط الجاري إلى قصف بصواريخ الكاتيوشا استهدف المطار الدولي وعددا من الأحياء السكنية وسقط على اثره ضحية ومجموعة من الجرحى.

وقد أثار القصف تنديدا واسعا من قبل حكومتي إقليم كوردستان والعراق اضافة الى أمريكا وبريطانيا ودول الخليج وتركيا وإيران والمنظمات الدولية والعربية معتبرين إياه محاولة لزعزعة الأمن في البلاد.

وأعلنت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان يوم الثلاثاء أن القصف الصاروخي الذي استهدف مطار أربيل الدولي أول أمس الاثنين هو مشابه للهجوم الذي وقع العام الماضي.

وقالت الوزارة في بيان انه من اللافت أن الهجوم "نُفذ بنفس الآلية والأسلوب والسلوك الذي اُستخدم في الهجوم السابق على مطار أربيل الدولي، فيما لا تزال التحقيقات متواصلة للكشف عن مرتكبي الهجوم"، مؤكدا أن "جميع المتورطين في الهجوم، سيتم فضحهم وسينالون جزاءهم العادل".

ودعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم أمس الثلاثاء مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بأن تأخذ مخاطر هذا الهجوم على محمل الجد، وأن تعملا على إنهاء المخاطر التي تشكل تهديدا على أرض إقليم كوردستان عن طريق مساعدة الحكومة العراقية في تنفيذ الدستور العراقي وخاصة المادة 140.