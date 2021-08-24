بعد قصف بنجوين.. الدفاع التركية تعلن عن عملية "كبيرة" لقواتها في العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ "عملية ضخمة" على عمق 200 كيلومتر في العراق بمشاركة أكثر من 20 طائرة وباشراف الوزير خلوصي أكار.

وكانت طائرات تركية قد شنت، صباح يوم الثلاثاء، قصفاً على قرى في بنجوين التابع لمحافظة السليمانية في إقليم كوردستان.

وقالت الوزارة في بيان لها، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الوزير، خلوصي أكار، أشرف من مركز عمليات القوات الجوية، على عملية تدمير 28 هدفا لعناصر "حزب العمال الكردستاني"، بشمال العراق".

ونشرت الوزارة صوراً ومشاهد للعمليات الجوية، لافتة إلى أنها استهدفت 28 هدفاً لحزب العمال الكوردستاين بي كا كا، دمرت خلالها مقرات قيادية وملاجئ ومستودعات أسلحة عائدة للحزب قالت إنها على عمق 200 كم.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1430061011109916676

وأفاد قيادي في حزب الحياة الحرة الكوردستاني- پژاک- المعارض لإيران، لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق اليوم، بتعرض مواقع للحزب في السليمانية إلى قصف جوي تركي.

وقال القيادي الذي طلب عدم الإشارة لاسمه، إن القصف التركي استهدف مواقعنا في بنجوين، حيث لا وجود لمقرات تابعة لحزب العمال الكوردستاني في هذه المناطق.

وأضاف أن القصف ألحق أضرارا كبيرة بحقول ومزارع الفلاحين لسكان المنطقة، وسوف نعلن عن تفاصيل القصف كاملة في بيان رسمي يصدر لاحقاً.

وكان زانا عبد الرحمن قائم مقام بنجوين قال لوكالة شفق نيوز، إن القصف استهدف قرى (بناويان، سالياو، كآني ميران، وقزلجو) ولم يسجل وقوع ضحايا أو أضرار.