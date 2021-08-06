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بعد قتل الحارس .. عصابة تسطو على مجمع تجاري وتسرق عشرات الملايين جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-08-06T07:37:53+0000
بعد قتل الحارس .. عصابة تسطو على مجمع تجاري وتسرق عشرات الملايين جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الجمعة، بأن عصابة مسلحة نفذت عملية سطو مسلح على أحد المجمعات التجارية بقضاء الشطرة شمالي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "مجهولين نفذوا عملية سطو مسلح على مجمعا تجاريا وسط قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، بعدما قاموا بتكسير كاميرات المجمع في بادئ الأمر ثم قتل حارس المجمع في الأربعينات من عمره بطريقة (الخنق)"،لافتا إلى أنهم " قاموا بسرقة عشرات ملايين الدنانير من داخل المجمع".

وبين المصدر، أن " قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما باشرت التحقيق لمعرفة القائمين بالفعل الجرمي".

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