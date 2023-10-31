بعد قتله اولاد شقيقته..اعتقال "الخال" الهارب في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني في بغداد، اليوم الثلاثاء، بأن قوة امنية اعتقلت خال طفلين قام بقتلهما يوم أمس في بغداد.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "قوة امنية تمكنت من القبض على قاتل الطفلين (مراد) و(ملاك) الذي ارتكب جريمته بحقهما يوم أمس ضمن منطقة معسكر الرشيد".

وأضاف ان "الجاني هو خال الأطفال وانه ارتكب الجريمة نتيجة خلافات عائلية".

وكانت العاصمة بغداد شهدت، مساء امس الاثنين، جريمة قتلة مروعة، ارتكبها خال بحق أبناء شقيقته، فيما شرعت الأجهزة الأمنية بملاحقة الجاني.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "مشكلات عائلية دفعت خالاً على قتل أبناء شقيقته بإطلاق النار عليهم داخل دارهم ضمن منطقة معسكر الرشيد ضمن العاصمة بغداد".

وأوضح المصدر، أن "الضحايا من الأطفال، الأول من مواليد 2012، والأخرى مواليد 2013"، لافتاً إلى أن الجاني فر إلى جهة مجهولة، وجرى تعميم مواصفاته، والبحث عنه ضمن معسكر الرشيد".