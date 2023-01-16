بعد فوز العراق.. عمليات بغداد تحذر من اطلاق العيارات النارية: سيكون العقاب شديدا

شفق نيوز/ حذرت قيادة عمليات بغداد، يوم الاثنين، من استخدام العيارات النارية في التعبير عن الاحتفال بفوز المنتخب العراقي وتأهله لنهائي خليجي 25.

وقال الفريق الركن احمد سليم بهجت قائد عمليات بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "عمليات بغداد تحذر من اطلاق العيارات النارية وسوف يكون العقاب شديدا، مشيرا إلى انتشار الاستخبارات في نواحي العاصمة وسيتم اتخاذ اجراءات صارمة بحق المخالفين.

وتمكن المنتخب العراقي من تحقيق الفوز على المنتخب القطري بنتيجة 2-1 ضمن الدور نصف النهائي لبطولة خليجي 25 الجارية احداثها في مدينة البصرة.