بعد فشل محاولتين قبل ساعات.. حالتا انتحار في ذي قار إحداهما بالحرق

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الاثنين، بتسجيل حالتي انتحار في المحافظة أحداهما لستينية أقدمت على حرق نفسها.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "امرأة تبلغ من العمر 65 عاما اقدمت على الانتحار حرقا في سطح منزل شقيقها بمدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "عملية نقلها للمشفى لم تفلح في انقاذها".

وبين المصدر، ان "حادثة الانتحار الثانية كانت بقضاء النصر شمالي محافظة ذي قار، حيث اقدمت فتاة في العشرينيات من عمرها على شنق نفسها بواسطة شال داخل منزل والدها اثناء زيارتها لهم، حيث انها متزوجة من شخص بمحافظة المثنى / قضاء الخضر ".

واضاف، ان" ذوي المجنى عليها طلبوا الشكوى ضد زوجها واولاده".

يأتي ذلك بعد ساعات قليل، من تسجيل محاولتي انتحار في ذي قار، تمثلت الأولى بقيام شخص يبلغ من العمر 55 عاما بالانتحار من خلال رمي نفسه من اعلى جسر الحضارات وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة قبل أن تبوء بالفشل بسبب تمكن الاجهزة الامنية من انقاذه اثناء رمي نفسه.

كما سجلت محاولة الانتحار الثانية التي فشلت في تحقيق مبتغاها كانت من خلال فتاة تبلغ من العمر 19 عاماً، حيث أقدمت على بتناول سوائل غسل الأواني بسبب لخلاف عائلي مع ذويها.