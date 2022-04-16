سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد فشل "غزوات رمضان".. داعش يتربص "ساعة الغفلة" لمهاجمة القوات العراقية

Category: أمـن

Date: 2022-04-16T09:19:58+0000
بعد فشل "غزوات رمضان".. داعش يتربص "ساعة الغفلة" لمهاجمة القوات العراقية

شفق نيوز/ أفاد مسؤول في الحشد الشعبي، يوم السبت، بأن عناصر داعش باتت تتربص "أوقات الغفلة" لشن هجمات إرهابية على القوات الأمنية، بعد فشلها بتنفيذ ما يسمى "غزوات رمضان".

وقال مسؤول في علاقات اللواء التاسع من الحشد الشعبي، أبو حسين الجنابي، لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر داعش تسعى بكل وسيلة لاستهداف القطعات الأمنية، عبر اختيار أوقات غادرة للمباغتة خلال شهر رمضان، وتحديداً عند (الإفطار والسحور) لاعتقادها بوجود انشغال وتراخي يمكن استغلاله".

وأضاف الجنابي، أن "فشل عناصر داعش بشن وتنفيذ ما يسمى (غزوات رمضان) دفعها للتربص واختيار أوقات حرجة لشن تعرضات أو هجمات رغم أنها غير مؤثرة ولا ترقى إلى مستوى التهديد الأمني".

وأشار إلى وجود نشاط وتحركات لعناصر ومفارز داعش في قواطع صلاح الدين الساخنة من خلال الرصد والمشاهدات اليومية سعيا للإفلات من الملاحقة الأمنية وإيجاد ثغرات لتنفيذ هجمات تحت مسمى "إثبات الوجود".

واستبعد القيادي في الحشد، قدرة داعش على اختراق القواطع الأمنية للحشد في أي توقيت وعبر أي سلوب بعد التحصينات والإجراءات التي اتخذتها قواطع وألوية الحشد الشعبي، قبيل شهر رمضان وقطع الطريق أمام الهجمات "الإعلامية" لداعش تحت مسميات "غزوة رمضان " أو أي تسميات أخرى.

وماتزال عناصر داعش تشن هجمات وتعرضات تستهدف قواطع الحشد والقطعات الأمنية في صلاح الدين، رغم انحسارها بنسبة كبيرة خلال العاميين الأخيرين.

وكانت هيئة الحشد الشعبي، قد نعت في وقت سابق من يوم السبت، اثنين من مقاتليها سقطا ضحية أثناء صد تعرض إرهابي في جزيرة العيث شرقي محافظة صلاح الدين.

related

مسؤولون وخبراء: عودة داعش لسوريا والعراق مسألة وقت

Date: 2019-08-15 10:46:40
مسؤولون وخبراء: عودة داعش لسوريا والعراق مسألة وقت

القيادي "ابو مسلم العراقي" يفضح داعش بـ5 نقاط: استعبد الايزيديات جنسيا رغم اسلامهن

Date: 2019-06-07 15:28:59
القيادي "ابو مسلم العراقي" يفضح داعش بـ5 نقاط: استعبد الايزيديات جنسيا رغم اسلامهن

"ابو عبد الله الجنابي" مساعد لأحد ولاة داعش بقبضة الاستخبارات العراقية

Date: 2019-08-02 14:56:33
"ابو عبد الله الجنابي" مساعد لأحد ولاة داعش بقبضة الاستخبارات العراقية

ترامب يوكل مهمة خوض المعارك المقبلة مع داعش لـ5 دول بينها العراق

Date: 2019-08-22 07:51:25
ترامب يوكل مهمة خوض المعارك المقبلة مع داعش لـ5 دول بينها العراق

تعرف على المرأة "الاخطر" في تنظيم داعش في العراق

Date: 2019-09-12 07:41:20
تعرف على المرأة "الاخطر" في تنظيم داعش في العراق

تقرير ألماني: خليفة القرشي سيكون قيادياً عراقياً بداعش

Date: 2022-02-11 12:12:53
تقرير ألماني: خليفة القرشي سيكون قيادياً عراقياً بداعش

إصابة 3 عناصر شرطة بهجوم لداعش في ديالى

Date: 2021-12-17 17:01:39
إصابة 3 عناصر شرطة بهجوم لداعش في ديالى

الحشد العشائري يصد تعرضا على احدى قرى مخمور

Date: 2021-08-13 20:45:19
الحشد العشائري يصد تعرضا على احدى قرى مخمور