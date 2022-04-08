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بعد فرضه لساعات.. القوات الامنية ترفع حظر التجوال في قضاء حديثة

Category: أمـن

Date: 2022-04-08T20:15:02+0000
بعد فرضه لساعات.. القوات الامنية ترفع حظر التجوال في قضاء حديثة

شفق نيوز/ أكدت قائممقامية قضاء حديثة يوم الجمعة، رفع حظر للتجوال كانت القوات اﻷمنية قد فرضته في وقت سابق في القضاء.

وذكر بيان للقائممقامية ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان القوات اﻷمنية فرضت مساء اليوم حظرا للتجوال في عموم القضاء في ضوء معلومات استوجبت اتخاذ هذا الإجراء الاحترازي. وأشار إلى أن القوات الامنية انتشرت واتخذت الاجراءات الاحترازية الواجبة كما ابدى المواطنين تعاوناً كبيراً وفعالاً في الاستجابة للحظر المفروض ومؤازرة القوات الامنية كما هو عهدنا بهم.

وأضاف أنه بعد تأكد القوات الامنية من سلامة الموقف الامني وعدم وجود ما يهدد حياة وممتلكات المواطنين فقد تم رفع حظر التجوال وعودة الانشطة والفعاليات وحركة المواطنين الى طبيعتها.

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