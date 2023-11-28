بعد فراره من السجن.. القبض على مرتكب جريمة قتل مروعة في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الثلاثاء القبض على متهم بجريمة قتل مروعة في ديالى بعد فراره من احد مراكز الاحتجاز الامني.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "قوات الامن اعتقلت في وقت سابق أحد المتهمين بجريمة قتل مروعة بحق احد المواطنين وقيامه بتقطيعه ورميه في أطراف بعقوبة الا ان المتهم واثناء استراحة في باحة السجن تمكن من الفرار وبعد حملة ملاحقة وتفتيش في بعقوبة لم تتمكن قوات الأمن من العثور عليه".

وتابع المصدر؛ أن "بعد ملاحقة وتنسيق استخباري تم القبض على المتهم الهارب في اطراف قضاء الحسينية شمالي بغداد وتم احالته الى الجهات القانونية المختصة وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي".