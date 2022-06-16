بعد فحص DNA.. العراق يعلن الانقضاض على قادة بتنظيم داعش

شفق نيوز / أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، مساء الخميس، تصفية قياديين بارزين ومسؤول المال في تنظيم داعش، بغارة جوية لصقور الجو، ضمن محافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الجهات المعنية عملت على فحص جثث القتلى في العملية النوعية التي أشرفت عليها قيادة العمليات المشتركة، ونفذتها قيادة عمليات صلاح الدين، بعد الرصد الذي جاء على يد خلية الاستهداف التابعة للعمليات المشتركة".

وأضافت أن "الخلية زودت صقور الجو في طيران القوة الجوية وطيران الجيش، بمعلومات غاية الدقة عن تواجد 8 قيادات ارهابية إجرامية مهمة جدا في وكر داخل وادي الثرثار غربي محافظة صلاح الدين، بعد متابعة حثيثة دامت لساعات".

وأكدت الخلية، التأكد من هوية الإرهابيين بعد فحصها في dna وهم كل من (ماهر علي عبد الله الجبوري، المكنى أبو عزام (والي دجلة) و(غانم عزيز صالح منصور الجواري المكنى أبو بلال (والي صلاح الدين) و(سيف طارق إبراهيم الفراجي، المكنى أبو سعد (مسؤول مالي) و(جواد حسن خضير القيسي)".

وأشارت خلية الإعلام الأمني، إلى أن "العمل مايزال مستمرا لمعرفة هويات البقية من القتلى في هذه العملية التي نفذت يوم 14 حزيران الجاري".