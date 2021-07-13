بعد فاجعة المستشفى.. مساع لتكليف قائد جديد لشرطة ذي قار

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع بديوان محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، عن وجود مساع لتكليف قائد جديد لشرطة المحافظة.

وتأتي هذه المساعي بعد فاجعة حريق مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية مركز محافظة ذي قار مساء الاثنين والذي خلف 100 قتيل وعشرات المصابين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "هناك مساع لإيجاد قائد شرطة جديد لمحافظة ذي قار بدلاً من القائد الحالي اللواء الركن سعد الحربية"، لافتا إلى أن "الحربية سيبقى قائدا لعمليات سومر فقط".

وبين المصدر، أن "هذا القرار يأتي في إطار تخفيف ضغوط العمل عن الحربية الذي يتولى مهام أمنية في عدة محافظات تحت لواء قيادة عمليات سومر، إضافة إلى مهام قيادة شرطة ذي قار، التي باتت في الآونة الأخيرة تشهد تطورات تتطلب قائدا ميدانيا متواجدا على الدوام في الساحة وليس لديه مهام آخرى".

من جانبه، كشف مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، عن طرح اسمين على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لشغل منصبي قائدي الشرطة في ذي قار ميسان.

وأوضح أن الاسم المطروح لشغل قيادة شرطة ميسان هو اللواء حسن السراي، أما قيادة شرطة ذي قار فتم طرح اسم اللواء ركن مالك المالكي لشغلها.