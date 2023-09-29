بعد فاجعة الحمدانية.. الشمري يحمل مديري الدفاع المدني مسؤولية الحرائق ضمن قواطعهم

شفق نيوز/ حمّل وزير الداخلية عبد الامير الشمري، يوم الجمعة، مديري الدفاع المدني مسؤولية الحرائق التي تقع ضمن قواطعهم.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن "الشمري حمل مدير الدفاع المدني في المحافظة وضابط المركز المعني المسؤولية القانونية في حالة حصول أي حادث حريق في أي منشأة أو مشروع مخالف لتعليمات الدفاع المدني ولم تتخذ الإجراءات القانونية المتبعة بحقه وغلقه بالتنسيق مع المحافظين كونهم رؤساء الدفاع المدني في المحافظات".

ويأتي هذا التوجيه بعد ايام من فاجعة "عرس الحمدانية" الذي اودى بحياة اكثر من 100 شخص واصابة اكثر من 150 آخرين.

ومن المؤمل إعلان نتائج التحقيق الخاصة بفاجعة الحمدانية غداً السبت، وفقاً لما أعلنته وزارة الداخلية العراقية.