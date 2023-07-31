بعد إغلاق محيط السفارة الألمانية.. مصدر يكشف ما يجري في طرق بغداد

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بمصير الطرق في جانبي الكرخ والرصافة، بعد تشديد الإجراءات الأمنية في محيط السفارة الألمانية بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز: "لا توجد أي قطوعات ضمن جانبي الكرخ والرصافة، فقط مقتربات السفارة الالمانية، وتقاطع الفروسية ضمن منطقة المنصور".

وأضاف المصدر، أن "بقية المناطق التي تشهد زخماً مرورياً، فهي نتيجة (الفلاتر) الأمنية الموجودة كإجراء أمني مشدد".

وبوقت سابق، شددت قوات الأمن العراقية، إجراءاتها الأمنية حول السفارة الألمانية وإغلاق الشارع المؤدي إليها ضمن منطقة المنصور في بغداد، تحسبا من احتجاجات على خلفية حرق القران من قبل مواطن ألماني.