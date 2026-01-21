بعد عين الأسد والحدود السورية.. السوداني يوجه من سنجار بالجاهزية القصوى

شفق نيوز- نينوى

وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء العراقي "المنتهية ولايته" محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، القوات المنتشرة على الحدود بالاستمرار في الحفاظ على الكفاءة وأعلى درجات الجاهزية وتوخي الحيطة والحذر لإحباط أية محاولات تستهدف أمن البلاد.

جاء ذلك خلال إجرائه زيارة تفقدية إلى مقر قوات الحدود/ المنطقة السادسة في قضاء سنجار، ضمن جولة ميدانية لمتابعة جهوزية قطعات القوات المسلحة الماسكة للشريط الحدودي بمحافظتي الأنبار ونينوى.

وبحسب بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز فإن الأخير ترأس اجتماعاً في مقر قيادة قوات الحدود/ المنطقة السادسة في قضاء سنجار غربي محافظة نينوى، استمع خلاله الى إيجاز مفصل من قبل وزير الداخلية، وقادة عمليات غرب نينوى، ومحور نينوى للحشد الشعبي، وقوات حدود المنطقة السادسة، ومدير الاستخبارات العسكرية العامة.

وأشار البيان إلى أن الإيجاز، تضمن شرحاً عن انتشار القطعات وجاهزيتها ضمن قواطع المسؤولية، والتنسيق المشترك في تعزيز الخطط الأمنية وعمل منظومات المراقبة لضمان أمن الحدود وملاحقة فلول الجماعات الإرهابية.

وعبر السوداني عن ثقته بقدرة القوات الأمنية، بمختلف تشكيلاتها، على تأدية المهام الموكلة إليها لحفظ أمن العراق وسيادته، مؤكداً دعم القوات المنتشرة على الحدود بالتجهيزات والمستلزمات لتعزيز قدراتهم في أداء المهام والواجبات الموكلة إليهم.

كما وجه القائد العام للقوات المسلحة بالاستمرار في الحفاظ على الكفاءة وأعلى درجات الجاهزية، الى جانب تكثيف الجهد الاستخباري وتوخي الحيطة والحذر لإحباط أية محاولات تستهدف أمن البلاد، في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وصباح اليوم وصل السوداني، الى قاعدة عين الأسد غربي محافظة الأنبار، وجاءت الزيارة في مستهل جولته الميدانية للوقوف على جهوزية القطعات المسلحة الماسكة للشريط الحدودي العراقي السوري، بحسب بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز.

كما أجرى السوداني، زيارة الى الحدود العراقية السورية في منطقة القائم، وذلك ضمن جولة ميدانية لمتابعة جهوزية قطعات القوات المسلحة الماسكة للشريط الحدودي العراقي السوري في محافظتي الأنبار ونينوى.

وكان السوداني، أصدر مساء أمس الثلاثاء، مجموعة من التوجيهات العسكرية في ظل الأحداث المتسارعة في الجانب السوري، تضمنت التوجيه بالتعامل بحزم مع أي محاولة للإضرار بالأمن على الحدود المشتركة، وبمتابعة جميع احتياجات قوات حرس إقليم كوردستان وتقديم الدعم الكامل لها.

وتأتي التحذيرات العراقية عقب اشتباكات دامية بين قوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" منذ أيام عدة، وعمليات عسكرية في المناطق ذات الأغلبية الكوردية في شمال وشرق سوريا، حتى انتقلت مرحلة الاشتباكات إلى السجون التي تضم عناصر "داعش"، قبل أن يتم الإعلان مساء أمس الثلاثاء عن التوصل إلى تفاهمات بين الطرفين.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية وقفاً لإطلاق النار لمدة أربعة أيام يبدأ من مساء الثلاثاء ضمن تفاهم جديد مع "قسد"، في مسعى لخفض التصعيد وفتح مسار لنقاش ترتيبات الدمج والسيطرة الإدارية في مناطق الحسكة، عقب تعثر تفاهمات سابقة وعودة إعلان هدنة جديدة بعد تطورات أمنية مرتبطة بمخيمات وسجون تضم عناصر وعائلات مرتبطة بتنظيم "داعش".