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بعد عودته إلى مخيم "الجدعة".. اعتقال قيادي داعشي متهم بقتل عشرات العراقيين

Category: أمـن

Date: 2022-08-18T17:17:30+0000
بعد عودته إلى مخيم "الجدعة".. اعتقال قيادي داعشي متهم بقتل عشرات العراقيين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم الخميس، بإلقاء القبض على قيادي بتنظيم داعش بعد عودته الى قضاء الشرقاط من مخيم الجدعة للنازحين في نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مفرزة امنية واستخبارية في قضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين، وبناءً على معلومات وبلاغات من الأهالي، اعتقلت قيادياً بتنظيم داعش بعد عودته من مخيم الجدعة".

وبين ان "المعتقل يخضع حالياً للتحقيق في احد مراكز الاحتجاز الأمني في الشرقاط"، مشيرا الى ان "المعتقل متهم بقتل عشرات المواطنين في الشرقاط والمشاركة بعمليات إرهابية كثيرة، قبل أن يفرّ الى مخيم الهول السوري تحت عنوان النزوح، وتمت اعادته مع عدد من العوائل الى مخيم الجدعة ومن ثم الى الشرقاط".

وأشار المصدر الى ان "قوات الامن دعت أهالي الشرقاط الى تقديم دعاوى قضائية في المحاكم المختصة ضد القيادي الداعشي".

يشار الى ان العشرات من عناصر تنظيم داعش الى مخيمات النزوح بعد انتهاء عمليات تحرير المحافظات هربا من الملاحقة الأمنية.

وخلال الشهور الماضية، أعلن العراق إعادته مئات من عائلات تنظيم "داعش" من العراقيين المتواجدين في مخيم الهول السوري.

ويضم مخيم الهول آلاف العوائل النازحة اغلبهم من عائلات "داعش" فروا من العراق بعد عام 2017 إثر استعادة الموصل ومناطق أخرى من سيطرة مسلحي التنظيم.

وترفض الأوساط الشعبية عودة عائلات "داعش" المتورطة بالمشاركة بقتل مدنيين في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك والأنبار أثناء سيطرة التنظيم على تلك المناطق بين عامي 2014-2017.

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