بعد عودتها من كندا..اغتيال ناشطة نسوية شمالي بغداد

شفق نيوز- بغداد

نعت منظمة حرية المرأة في العراق، يوم الاثنين، الناشطة النسوية ينار محمد، بعد اغتيالها شمالي العاصمة بغداد.

وجاء في بيان للمنظمة ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "ببالغ الحزن والأسى، وبصدمةٍ تعجز الكلمات عن وصفها، تنعى منظمة حرية المرأة في العراق إلى جماهير التحررية، وإلى الحركة النسوية والحقوقية في العراق والعالم، رحيل رئيستها ورفيقتها العزيزة ينار محمد، التي اغتيلت صباح اليوم الاثنين الموافق 2/3/2026 في بغداد".

وأضافت: في تمام الساعة التاسعة صباحاً، أقدم مسلحان يستقلان دراجتين ناريتين على إطلاق النار عليها أمام مكان إقامتها، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة. ورغم نقلها إلى المستشفى ومحاولات إنقاذ حياتها، فارقت الحياة متأثرة بإصابتها".

وأشارت إلى أن "محمد كرّست حياتها للدفاع عن النساء المعنّفات والناجيات من العنف والاتجار، وأسهمت في تأسيس وإدارة بيوت آمنة احتضنت مئات النساء الهاربات من القهر والاستغلال. كانت صوتاً نسوياً صريحاً لا يساوم، وموقفاً ثابتاً في مواجهة كل أشكال العنف والتمييز، ولم تتراجع رغم التهديدات المتكررة وحملات التحريض".

وبينت "إننا في منظمة حرية المرأة في العراق ندين بأشد العبارات هذه الجريمة الإرهابية الجبانة، ونعدّها استهدافاً مباشراً للنضال النسوي وقيم الحرية والمساواة. ونطالب السلطات المعنية بالكشف الفوري عن الجناة والجهات التي تقف خلفهم، وضمان محاسبتهم وفق القانون، ووضع حدٍ للإفلات من العقاب الذي يهدد المدافعات عن حقوق الإنسان في العراق".

وأفادت مصادر مطلعة، أن ينار محمد كانت قد عادت من كندا قبل أيام للعاصمة بغداد، قبل أن يتم اغتيالها.