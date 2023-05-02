بعد عنصر الداخلية.. اعتقال منتسب بالجيش العراقي نفذ عملية خطف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، باعتقال منتسب بالجيش العراقي نفذ عملية خطف بعد يومين من عملية مماثلة لمنتسب بالداخلية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية بالاشتراك مع شعبة مكافحة الخطف ومن خلال نصب كمين محكم تم القبض على منتسب في الجيش مطلوب وفق المادة (421 خطف) ضمن منطقة بغداد الجديدة".

واعتقلت قوات الأمن العراقية، مساء اول امس الأحد، منتسباً في وزارة الداخلية، على خلفية قيامه باختطاف فتاة في العاصمة بغداد.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية تمكنت مساء اليوم، من القبض على منتسب في وزارة الداخلية وبصبتحه فتاة تولد 2005 أقدم على خطفها ضمن منطقة الحرية شمالي العاصمة بغداد.

وأضاف المصدر، أن "المتابعة الميدانية، ونصب كمين محكم، مكن القوة من إلقاء القبض على المتهم وإيداعه التوقيف".