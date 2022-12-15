بعد عملية اشتباك.. الأمن العراقي يفكك شبكة رئيسية لتجارة المخدرات ببغداد

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني، يوم الخميس، بتفكيك شبكة عصابة رئيسية بتجارة المخدرات في العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان اليوم، إنه "بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بتواجد عصابة متخصصة بتاجرة وتوزيع المواد المخدرات شرقي العاصمة بغداد، وتعتبر من العصابات الرئيسية في عملية التوزيع المخدرات بمحافظة بغداد وبعد مقاطعة المعلومات والمتابعة المستمرة لتحركات العصابة استمرت ثلاثة ايام تم تحديد اماكن تواجدهم واستحصال الموافقات القضائية".

وأضاف البيان أن "مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن الميدانية وبالاشتراك مع الفرقة الاولى - شرطة اتحادية تمكنت من مداهمة الاهداف والقاء القبض على ثلاثة متهمين من الشبكة بعد عملية اشتباك معهم اثناء المداهمة، حيث قاموا باطلاق النار وفتح رمانات يدوية على القوة المنفذة للواجب ، تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة واحالتهم الى القضاء".