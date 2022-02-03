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بعد إعلان مقتل القرشي.. استنفار أمني في محافظة كركوك

Category: أمـن

Date: 2022-02-03T14:59:00+0000
بعد إعلان مقتل القرشي.. استنفار أمني في محافظة كركوك

شفق نيوز/ أفاد مراسل وكالة شفق نيوز ومصدر أمني بانتشار أمني كثيف داخل مدينة كركوك مركز المحافظة يوم الخميس.

وذكر مراسل وكالتنا بأن شوارع كركوك تشهد انتشارا أمنيا ونشر نقاط تفتيش ومفارز مشتركة من الشرطة الاتحادية والجيش والشرطة المحلية.

من جانبه، رجح مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن تكون هذه الإجراءات احترازية على خلفية إعلان مقتل زعيم داعش قبل ساعات قليلة.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي مقتل زعيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القرشي في غارة أمريكية شمال غربي سوريا.

والقرشي اسمه الأصلي أمير محمد سعيد عبد الرحمن ويعرف أيضا باسم عبد الله قرداش وهو تركماني ينحدر من تلعفر غربي نينوي.

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