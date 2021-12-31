بعد إعفاء قائد شرطة بابل.. إنهاء تكليف مدير استخبارات المحافظة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني يوم الجمعة، بإنهاء تكليف مدير استخبارات بابل على خلفية مجزرة جبلة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان وزير الداخلية اعفاء العميد علاء شبر من مهام مدير استخبارات بابل، مشيرا الى تكليف العميد ظافر تركي بدلا عن شبّر.

وكان وزير الداخلية عثمان الغانمي اعفى في وقت سابق من يوم الجمعة، قائد شرطة محافظة بابل من منصبه على خلفية "مجزرة جبلة".

وقُتل ما لا يقل عن 19 شخصا في بلدة "جبلة" شمالي محافظة بابل في حادث ما يزال يكتنفه الغموض جراء تضارب الروايات الأمنية بشأنه.

وتقول الرواية الرسمية لخلية الإعلام الأمني العراقي إن "القوات الامنية قامت بملاحقة متهمين اثنين بالإرهاب في منطقة جبلة شمالي محافظة بابل وبعد تضييق الخناق عليهما قاما بفتح النار العشوائي على القوات الامنية ما ادى الى إصابة عدد من أفراد القوة المنفذة للواجب التي شرعت بفتح تحقيق على خلفية العثور على عدد من جثث لمواطنين في منزل بالمنطقة انفا".