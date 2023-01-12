بعد عشر ساعات من الاشتباكات وضحية وإصابات.. انتهاء معركة البو زويد بهروب تاجر المخدرات عبر أنفاق

شفق نيوز / انتهت مساء الخميس، معركة ألبو زويد في محافظة المثنى جنوبي العراق، بسقوط امرأة ضحية، وإصابة 13 منتسباً أمنياً بينهم قائد عسكري رفيع.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "الاشتباكات المسلحة التي بدأت منذ الساعة 12 من ظهر اليوم، انتهت قبل قليل، بعد فرار تاجر المخدرات (حاتم الزيداوي)، عبر أنفاق متداخلة بين منازل في القرية، لتنسحب بعدها القوات الأمنية".

ورافق مجريات المعركة مع تاجر المخدرات، تطورات خطيرة، تمثلت باستخدم أفراد عائلته دروع بشرية في منزله، فضلاً عن مناصرة أبناء قريته له والاشتباك مع القوة الأمنية.

ودار الاشتباك مع تاجر مخدرات، "محكوم هو وأولاوده بالإعدام"، منذ ظهر الخميس، إذ شاركت قوات من الرد السريع في خط المواجهة الأول.

ودخلت القوة منزل تاجر المخدرات الذي اتخذ من الطابق الثاني للمنزل حصناً له، في وقت حاولت القوة عدم استخدام الرصاص المباشر، خشية تكرار مجزرة جبلة في محافظة بابل، التي وقعت مطلع العام الماضي.

وتعرضت القوة المشتبكة مع تاجر المخدرات إلى خسائر كبيرة، قوامها إصابة قادة أمن ومنتسبين، وتضرر ثلاث عجلات عسكرية تابعة للفوج التكتيكي، وذلك لاستخدام تاجر المخدرات "الرمان اليدوي" وسلاحاً ثقيلاً نوع "بي.كي.سي" في الاشتباك، وفقاً للمصدر.