بعد عدة محاولات .. "أبو رمانتين" بقبضة الأجهزة الأمنية العراقية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الأحد، بأن قوة امنية تمكنت من إلقاء القبض على تاجر مخدرات "خطير" على مستوى المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الادارة الجديدة لمديرية مكافحة مخدرات النجف شنت حملة على تجار المخدرات في المحافظة من الصنف الخطير".

وبين، ان " الادارة الجديدة تمكنت وعبر فريق تابع لها من الاطاحة بأخطر تجار المخدرات في قضاء الكوفة الشهير بـ(ابو رمانتين) بعد عدة محاولات سابقة فشلت للإطاحة به ".

وتابع المصدر، القول ان" المجرم (ابو رمانتين) عرف بين الاوساط بهذا اللقب، لانه يحمل قنبلتين يدويتين، وفي اي مرة تتم محاصرته من قبل الأجهزة الامنية، يسحبهن ضد القوات الامنية، حتى يتمكن من الهرب منهم".