بعد إعادة فتحهما لأول مرة منذ عام.. صور ليلية من التحرير والخلاني

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاربعاء، بأن السلطات اعادت فتح ساحات وشوارع وسط العاصمة العراقية بغداد "بعد عام على الاغلاق".

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن السلطات الامنية والخدمية اعادت، اليوم، اعادة فتح شارع السعدون ونفق التحرير وساحة الخلاني وسط بغداد".

وأشار إلى أن "اعمال رفع الانقاض مازالت مستمرة"، موضحاً أن "اعادة الافتتاح جاء بعد عام على اغلاقها في احداث تشرين الاول من العام الماضي 2019".

وباشرت قوات حفظ القانون، صباح اليوم الأربعاء، باتخاذ إجراءات خاصة لإعادة فتح ساحة التحرير، المغلقة منذ أحداث تظاهرات تشرين الأول من العام الماضي.

وقامت كوادر البلدية بتنظيف النفق وتهيئته أمام حركة السيارات، تمهيداً لفتح الطريق أمام ساحة التحرير وإعادة الحياة إلى طبيعتها بعد انسحاب المتظاهرين السلميين من الساحة.