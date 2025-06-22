بعد ضرب المنشآت النووية الإيرانية.. الفصائل العراقية: لا تعليق

شفق نيوز/ رفض المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء، الشيخ كاظم الفرطوسي يوم الاحد، التعليق على التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً أن من حق إيران الرد على أي اعتداء تتعرض له، وأن الحرب لم تتوقف لغاية الآن.

وقال الفرطوسي لوكالة شفق نيوز، إن "الولايات المتحدة مشاركة في هذه الحرب، وهي ليست بعيدة عما يجري من تطورات عسكرية في المنطقة"، مبيناً أن "الكتائب حالياً لا تملك تعليقاً إضافياً، ولا يوجد موقف رسمي بشأن المستجدات الأخيرة".

وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم امس السبت، عن اغتيال مرافق الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، بضربة جوية في إيران، وهو أبو علي خليل، وكان برفقته القيادي في كتائب سيد الشهداء حيدر الموسوي.

وفجر اليوم، وجّهت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات جوية استهدفت منشآت نووية داخل الأراضي الإيرانية، بينها مواقع في نطنز، وفوردو، وأصفهان، مستخدمة قاذفات استراتيجية وقنابل خارقة للتحصينات، وذلك بالتنسيق مع إسرائيل.

وقد وصفت طهران الهجمات بأنها "عدوان سافر وانتهاك للقانون الدولي"، مؤكدة احتفاظها بحق الرد، فيما دعا الرئيس الأمريكي إلى "تهدئة الأوضاع"، محذراً من رد أقوى في حال استمرت الهجمات الإيرانية على المصالح الأمريكية أو الإسرائيلية.