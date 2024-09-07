بعد ضربة جوية في ديالى .. العثور على 3 جثث لإرهابيين وضبط احزمة ناسفة (صور)

شفق نيوز/ افادت قيادة العمليات المشتركة، يوم السبت، بأن الضربة التي شنتها المقاتلات العراقية الـF16 أمس الجمعة والتي استهدفت موقعا لتنظيم داعش في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى أسفرت عن مقتل ثلاثة ارهابيين.

ووفقا لبيان صادر عن القيادة فإنه عقب الضربة "خرجت قوة من الفرقة الأولى في قيادة عمليات ديالى بالاشتراك مع قوة من موارد استطلاع مديرية الاستخبارات العسكرية لتفتيش موقع الضربة وعثرت على 3 جثث للإرهابيين وأحزمة ناسفة ورمانات يدوية وأسلحة مختلفة ومواد لوجستية وأجهزة موبايل ومبرزات جرمية ومواد أخرى".

وتابع البيان بالقول إن هذه العمليات الاستباقية التي تستند الى معلومات استخبارية دقيقة كانت لها نتائج إيجابية عالية المستوى بالقضاء على من تبقى من الفلول المنهزمة لتنظيم داعش.