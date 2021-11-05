(فيديو)بعد صدامات دامية.. انسحاب قوات حفظ القانون والتمركز عند الجسر المعلق

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني يوم الجمعة، بأن قوات حفظ القانون انسحبت من خط المواجهة مع المتظاهرين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان القوات انسحبت بعد تقدم المتظاهرين لتشكيل خط صد أمام القوات الامنية.

وعاود متظاهرون التقدم باتجاه بوابة المنطقة الخضراء عند الجسر المعلق مساء الجمعة إثر مواجهات عنيفة مع قوات الأمن.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق؛ إن "المتظاهرين عاودوا التقدم باتجاه الصبات الكونكريتية ضمن مقتربات الخضراء لعمل خط صد لهم دون أي مصادمات".

ويأتي هذا التقدم بعد قليل من وصول زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي وأبو الاء الولائي أمين عام كتائب سيد الشهداء إلى موقع الاحتجاجات.