بعد إصابة ضرغام.. نشر سيطرات وتشكيل لجان تحقيق ميدانية في بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، يوم الثلاثاء، بدء تحقيق عاجل والمباشرة بتحركات ميدانية وتشكيل لجان تحقيقية، على خلفية إصابة الناشط المدني ضرغام ماجد، بإطلاق نار.

وشهدت ناحية الحمزة الغربي، وتحديداً في منطقة حي الحسين، حادث إطلاق نار استهدف أحد المحال التجارية لبيع المواد الغذائية، ما أسفر عن إصابة صاحب المحل والناشط المدني ضرغام ماجد بطلق ناري في ساقه اليسرى.

وبحسب بيان للقيادة، ورد لوكالة شفق نيوز، وجّه قائد شرطة بابل، اللواء عباس حسن ناصر الحسيني، بتفعيل خطة الاستجابة السريعة، حيث تحركت قوة أمنية إلى موقع الحادث خلال وقت قياسي، وتم تأمين مسرح الجريمة وفق الإجراءات الجنائية المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على الأدلة المادية ومنع تلوثها.

كما باشرت فرق الأدلة الجنائية برفع البصمات وجمع المقذوفات الفارغة وتوثيق مسرح الحادث باستخدام التقنيات الحديثة، بالتوازي مع نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث استقرت حالته الصحية.

كما انتقل فريق تحقيقي مختص إلى المستشفى لتدوين إفادة المجني عليه أصولياً، حيث أدلى بشهادته الأولية، مؤكدًا أن شخصين مجهولين دخلا إلى المحل وقاما بإطلاق النار بشكل مباشر عليه، قبل أن يلوذا بالفرار.

وفي إطار العمل الاستخباري، تم تشكيل فريق تحقيق مشترك بإشراف مباشر من قائد الشرطة، وشرعت الأجهزة الأمنية بتنفيذ سلسلة إجراءات ميدانية وقانونية، شملت نشر السيطرات المفاجئة، وتكثيف الدوريات، وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة، وجمع المعلومات الاستخبارية، بهدف تحديد هوية الجناة وتعقبهم وإلقاء القبض عليهم وفق الأطر القانونية.

وأكدت الشرطة أن التحقيق جارٍ بإشراف قضائي، وأن الجهود مستمرة لكشف ملابسات الحادث وتقديم المتورطين إلى العدالة بأسرع وقت ممكن، مشددة على أن الأجهزة الأمنية تتعامل بحزم مع أي تهديد يمس أمن المواطنين وسلامتهم.