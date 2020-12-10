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بعد شهرين من "الهدنة".. استهداف عربات دعم لوجستي للتحالف الدولي قرب بغداد

Category: أمـن

Date: 2020-12-10T11:29:28+0000
بعد شهرين من "الهدنة".. استهداف عربات دعم لوجستي للتحالف الدولي قرب بغداد

شفق نيوز/ استهدف انفجار بعبوة ناسفة، عربات دعم خاصة لقوات التحالف الدولي إلى الجنوب من بغداد.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن الإنفجار استهدف رتلاً يحمل معدات دعم لوجستي للتحالف الدولي على طريق المحمودية السريع دون إصابات. 

وبين أن الحادث وقع مساء امس الأربعاء.

وفي 11 من تشرين الأول اكتوبر الماضي أعلنت فصائل مسلحة عن هدنة لوقف استهداف قوات التحالف؛ لإتمام عملية الانسحاب الكامل من العراق.

وفي الأشهر القليلة المنصرمة تصاعدت وتيرة استهداف المنطقة الخضراء، التي تضم مقرات حكومية وبعثات سفارات أجنبية في بغداد، إلى جانب قواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي، وأرتال تنقل معدات لوجستية، بعمليات قصف صاروخي، وهجمات بعبوات ناسفة.

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