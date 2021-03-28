بعد شهرين من الملاحقة.. استخبارات النجف تطيح بقاتل ضابط جوازات ذي قار

شفق نيوز/ أطاح فريق من استخبارات النجف الاشرف، اليوم الأحد، بقاتل أحد ضباط مديرية جوازات ذي قار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "قوة من الاستخبارات أطاحت اليوم بقاتل أحد ضباط مديرية جوازات ذي قار، بعد استدراجه للنجف من أجل شراء عجلة. وتم تسليبه وإطلاق النار عليه ليفارق الحياة بعد اسابيع".

ولفت إلى أن "الجاني يبلغ من العمر 35 عاما، حيث تم تسليمه إلى الجهات المختصة لإكمال إجراءات التحقيق معه".

وأفاد مصدر أمني بمحافظة النجف الاشرف، يوم 29 كانون الثاني الماضي، بأن ضابطا من محافظة ذي قار تعرض لعملية تسليب وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "ضابطا برتبة مقدم يعمل في مديرية الجوازات من محافظة ذي قار تعرض لعملية تسليب وسط محافظة النجف قرب قصر الثقافة".

وبين، أن "المجنى عليه كان قادما من محافظته لغرض شراء مركبة تعرف على صاحبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحينما وصل المحافظة تم وضع كمين له وتسليبه مبلغ مالي كبير، فضلا عن سلاحه الشخصي نوع (مسدس)، واصابته بعدة طلقات نارية في منطقة البطن".

وأضاف، أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل المصاب إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث تم إدخاله إلى صالة العمليات لاستخراج الرصاصات من جسده".

وكان الضابط قد توفي لاحقا متأثرا باطلاق النار الذي تعرض له أثناء عملية التسليب التي تعرض لها.