بعد شهرين من اختطافه.. داعش ينشر فيديو يوثق قتل راعٍ من نينوى

شفق نيوز – نينوى

كشف مصدر أمني، يوم السبت، أن تنظيم داعش نشر مقطع فيديو يوثق عملية قتل راعٍ من أهالي ناحية البعاج بمحافظة نينوى، بعد نحو شهرين من اختطافه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "الضحية يدعى سلمان فارس سبع، ويعمل راعياً للأغنام، وكان قد اختُطف من قبل التنظيم الشهر الماضي"، مضيفاً أن "التنظيم أقدم على قتله بتهمة التعاون مع الأجهزة الأمنية، ونشر تسجيلاً مصوراً يوثق لحظة قتله".

ويأتي هذا التطور في وقت حذرت فيه السفارة الأمريكية في العراق من تنامي نشاط تنظيمي داعش والقاعدة، ومحاولتهما إعادة ترتيب صفوفهما في بعض المناطق التي توصف بأنها رخوة أمنياً.